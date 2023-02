Die zahlreichen Besucher konnten sich bei der Projektausstellung von der anwendungsorientierten Ausbildung am Technikum überzeugen. So präsentierten Studierende der Studienrichtung Elektronik einen autonomen Multicopter, der in Kooperation mit Infineon entwickelt wurde.

Ein weiteres imposantes Projekt ist der Rennwagen des TUW Racing Teams, an dem das Technikum mit der TU Wien zusammenarbeitet. Mit dem Rennwagen nimmt das Team seit Jahren erfolgreich an internationalen Formula Student Bewerben teil. So auch der Student Christoph Neuwirth, der von der Entwicklungsleistung des Teams begeistert ist: "Weltweit gibt es nur drei Teams, die in der Lage sind, den Motor zur Gänze selbst zu entwickeln." Unterstützt werden die Studierenden dabei von zahlreichen Unternehmen aus der Industrie, die aus dem Talentepool des Technikum Wien ihre Mitarbeiter der Zukunft gewinnen.