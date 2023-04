Um die globale Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu beschränken, muss der Treibhausgas-Ausstoß bis 2030 halbiert werden und bis 2050 auf null sinken. Vor diesem Hintergrund unterstützt SBTi Unternehmen dabei, sich auf Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse freiwillig Klimaschutzziele zu setzen. „Wir arbeiten derzeit an einer Klimastrategie der Firmengruppe, die konkrete Zwischenziele auf dem Weg zu Netto-Null definieren wird“, sagt Manfred Jagiella, der als Mitglied des Executive Boards das Thema Nachhaltigkeit bei Endress+Hauser verantwortet.

Endress+Hauser legt seit vielen Jahren beim Bau neuer Gebäude großen Wert auf Energieeffizienz, nutzt an vielen Standorten erneuerbare Energien und fördert die Elektromobilität. „Diesen Weg wollen wir konsequent weiterverfolgen, zumal die Anforderungen von allen Seiten wachsen“, betont Julia Schempp. Sie treibt als Corporate Social Responsibility Officer bei Endress+Hauser die Klimastrategie wie auch weitere Verbesserungen in ökologischen, ethischen und sozialen Belangen voran. Dabei kann sie sich auf Kolleginnen und Kollegen in einem weltweiten Netzwerk stützen.

In einem ersten Schritt hat Endress+Hauser 2022 den CO2-Fußabdruck gemäß dem Greenhouse Gas Protocoll erfasst, einem internationalen Standard für Treibhausgas-Bilanzierung. Dazu wurden Kennzahlen zu direkten und indirekten Emissionsquellen (Scope 1 und 2) ausgewertet. Scope 3 für Emissionen entlang der vor- und nachgelagerten Wertschöpfungsketten ist noch in Arbeit. Seit 2021 beteiligt sich Endress+Hauser zudem am Carbon Disclosure Project (GDP), dem weltweit größten Offenlegungssystem für unternehmerische Umweltstrategien.