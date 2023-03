Das große Interesse an der Veranstaltung zeigt uns, dass Gaia-X eine sehr große Chance hat, zu überleben", meinte Tobias Höllwarth vom Management Board Gaia-X Hub Austria, einleitend als er einen ganzen Reigen an Initiativen und Projekten eröffnete. Tatsächlich ist die Entstehungsgeschichte von Gaia-X mit Stolpersteinen gefpflastert – von der umstrittenen Involvierung der IT-Giganten AWS, Microsoft und Co. bis zur Coronapandemie, die die Entwicklung stark eingebremst hat. Doch nun sei man in der Umsetzungsphase, Gaia-X kommt endlich in der Praxis an.

Erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt wurde Gaia-X im Oktober 2019. Damals war die Rede von einer europäischen Mondlandung in der Digitalpolitik, um nicht alternativlos von den großen IT-Konzernen aus den USA und China abhängig zu sein. Die auf Gaia-X basierenden Anwendungen sollen einen sicheren Datenaustausch über Branchen und Länder hinweg ermöglichen - auf Basis des europäischen Rechtsrahmens. Für die Infrastruktur werden bestehende Angebote über Open-Source-Anwendungen und offene Standards miteinander vernetzt.