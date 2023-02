Die neuen Vorschriften werden für eine Vielzahl von Akteuren gelten: Hersteller und Anbieter von vernetzten Produkten und Dienstleistungen, die in der EU in Verkehr gebracht werden; Nutzer solcher Produkte und Dienstleistungen (sowohl natürliche als auch juristische Personen); Dateninhaber, die Daten an Datenempfänger in der EU weitergeben; Datenempfänger in der EU, denen Daten zur Verfügung gestellt werden; öffentliche Stellen und Organe, Agenturen oder Einrichtungen der EU sowie Anbieter von Datenverarbeitungsdiensten, die in der EU angeboten werden. Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen sind von einigen Verpflichtungen ausgenommen.



In Anbetracht der verschiedenen Aspekte und Zusammenhänge, die in der Norm angesprochen werden, und der Tatsache, dass der derzeitige Text nicht immer eindeutig ist, herrscht jedoch viel Verwirrung über den Anwendungsbereich und darüber, welche Daten in jedem Fall abgedeckt sind. Der Kompromisstext, der von der tschechischen Präsidentschaft des Rates der Europäischen Union im Juli 2022 vorgelegt wurde, hat für eine gewisse Klarstellung gesorgt, indem er die Arten von Daten, die von bestimmten Kapiteln des Vorschlags abgedeckt werden, wie folgt spezifiziert: