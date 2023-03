ProDataX von Baumüller ermöglicht den Datenaustausch per OPC UA zwischen den Antrieben in der Maschine sowie Edge-PC bzw. Cloud. Unabhängig vom in der Maschine verwendeten Feldbus können bereits vorhandene Daten wie Leistung, Strom, Drehmoment, Drehzahl oder Position aus dem Antrieb verwendet werden, um diese zum Beispiel in einem Dashboard darzustellen oder weiterführende Analysen durchzuführen.

Im digitalen Marktplatz Flecs steht ProDataX zum Download bereit. Der Vorteil: ProDataX ist mit verschiedensten Steuerungs- und IoT-Plattformen kompatibel, da Flecs eine Interoperabilität zwischen unterschiedlichsten Apps ermöglicht. Am Demonstrator werden über die App von IniNet Daten aus dem Baumüller Antrieb in einem Dashboard dargestellt. Die Verbindung zwischen der Automationsebene und der Cloud-Infrastruktur kann direkt im Browser graphisch programmiert werden.

Der ursprünglich für Baumüller-Steuerungen konzipierte Server wird durch Flecs auf einem Prime Box Pico PC von Schubert System Elektronik lauffähig. Auf diese Weise wird Automations-Software in Zukunft hardwareunabhängig nutzbar. Für den Maschinenbau ein großer Pluspunkt. Künftig kann nach dem „Best of breed-Ansatz“ die optimale Steuerungs-/ IPC-Hardware mit Funktionalitäten verschiedener Hersteller kombiniert werden, um Anforderungen an die jeweilige Anwendung bestmöglich zu erfüllen.