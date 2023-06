Die autarke Achse CytroForce ist „Winner“ in der Kategorie Excellence in Business to Business, die Kompaktachse CytroMotion erhielt das Prädikat „Special Mention“. Beide Produkte tragen dazu bei, dass kraftintensive Linearbewegungen in Maschinen und Anlagen wesentlich kompakter, einfacher und kostengünstiger realisiert werden können.

Die beiden ausgezeichneten Lösungen sind so konzipiert, dass sie über den gesamten Lebenszyklus einen größtmöglichen Mehrwert bieten – vom kompakten Design mit rein elektrischer Ansteuerung und offenen Schnittstellen über den energieeffizienten und leisen Betrieb bis hin zu einer langen und wartungsarmen Nutzungsdauer. Damit erfüllt Bosch Rexroth wesentliche Bewertungskriterien einschließlich sozialer, ökologischer und ökonomischer Aspekte.

Der Elektromotor des drehzahlvariablen Antriebs nimmt nur so viel Energie auf, wie der jeweilige Prozessschritt benötigt. Pressen oder Fügemaschinen sparen so im Vergleich zur konventionellen Hydraulik bis zu 80 Prozent an Strom und entsprechender CO2-Emissionen ein. Das integrierte, strömungsoptimierte Design der gekapselten Hydraulik senkt den Material- und Fluidbedarf um bis zu 95 Prozent.

Darüber hinaus helfen die autarken Achsen von Bosch Rexroth, mit dem Fachkräftemangel umzugehen. Engineering und Inbetriebnahme erfolgen in der gewohnten Steuerungsarchitektur und erfordern somit kein spezielles Hydraulik-Know-how. Die Installation kommt mit bis zu 50 Prozent weniger Bauraum aus und gelingt ohne Verrohrung, Schläuche oder Filter wesentlich schneller. Darüber hinaus senkt Bosch Rexroth die Gesamtkosten durch digitale Engineering- und Inbetriebnahme-Tools sowie durch eine einfache Wartung mit sehr langen Serviceintervallen. Durch die digitalen CytroConnect Solutions von Bosch Rexroth kann die Verfügbarkeit beider Achsen über ein Condition Monitoring oder Predictive Analytics weiter gesteigert werden.