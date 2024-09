Bis zum Herbst kommt Solartechnik unter der Marke Gogasun dazu. Konkret geht es um Zubehör für Montage, Kabelverlegung und Abisolierung inklusive der dazugehörigen Werkzeuge. „Unsere Kunden aus dem Steuerungsbau fragen aktiv danach, da sie zunehmend auch diesen Bereich abdecken wollen.“

Nicht zuletzt aufgrund des erweiterten Sortiments wird Gogatec auf der Smart Automation im Mai des kommenden Jahres mit einem größeren Stand vertreten sein. „Schon bislang waren wir bekannt für die größte Anzahl an Produkten pro Quadratzentimeter Standfläche“, scherzt der Geschäftsführer. Auch der Webshop wird bis dahin modernisiert.

Einen Trend zur schaltschranklosen Automation sieht Kainradl nicht. „Der Schaltschrank an sich hat sich in den vergangenen 40 Jahren kaum verändert. Die Vorteile des Systems überwiegen – von der Flexibilität bis zur Unabhängigkeit von einem einzelnen Lieferanten.“ Die Geräte werden kleiner und effizienter, zugleich steigen die Ansprüche an Kühlung und Lüftung.

Bei den Klemmen geht die Entwicklung von Schraubklemmen zu Push-in-Produkten. „Wir bringen eine neue Serie von Ilme-Rechtecksteckern, auch die kleinen Klemmen sind damit auf Push-instatt Crimp-Technologie ausgerichtet.“