Die AFL4 Serie wächst! Mit dem AFL4-W07-RK3566 kommen die ersten 7“ Modelle auf den Markt, die anstatt eines x86/x64 Prozessors einen Rockchip System on Chip onboard haben. Der AFL4-W07-RK3566 wird in drei Varianten angeboten. Standard sind der AFL4-W07-RK3566 mit Debian 10 und der AFL4-W07-RK3566-A mit Android 12 Betriebssystem. Beide Varianten sind mit einem Rockchip RK3566 vier Kern Prozessor mit bis zu 1,8GHz Taktrate und 4GB onboard DDR4 RAM ausgestattet, der optional auf bis zu 8GB erhöht werden kann. Außerdem sind beide Varianten mt 32GB eMMC Speicher ausgestattet. Optional ist eine abgespeckte Variante mit 16GB eMMC Speicher und wahlweise mit 2GB, 4GB oder 8GB Arbeitsspeicher verfügbar. Das 16:9 7“ Display bietet eine Auflösung von 1024x600 Bildpunkten, 450 cd/m2, einen Blickwinkel von 170°/170° und einen Kontrast von 800:1. Der kapazitive Touch unterstützt die 10 Fingerbedienung, den Betrieb mit Handschuhen und nassen Händen und ist gegen Oberlicht mit Anti Glare und Anti-UV Beschichtung geschützt. An Schnittstellen bietet der USB3.0 Host Type A, USB 2.0 OTG Type A, GbE, zwei RS-232/422/485 Schnittstellen und einen HDMI Ausgang mit bis zu 4K Auflösung. Ferner stehen ein Micro Card Slot, ein Nano SIM Slot und ein M.2 Steckplatz für Einsteckmodule zur Verfügung. Bei einer Eingangsspannung von 12V DC kann der Panel-PC in Umgebungen von 0°C bis 50°C eingesetzt werden.