Dass AT nichts dem Zufall überlässt und diesen großen Schritt sehr planvoll angeht, zeigt sich ebenfalls bei der Auswahl des Standorts, denn die Entscheidung für Boston wurde nicht willkürlich gefällt: „Es ist nicht zu weit entfernt im Hinblick auf die Zeitzonenunterschiede. Aber hauptsächlich gibt es hier viele Unternehmen, die im Bereich Optik oder in der Bildverarbeitung tätig sind. Das bedeutet zahlreiche potenzielle Geschäfts- und Produktionspartner für AT. In der Region sind darüber hinaus zahlreiche Universitäten ansässig, so dass es ein ständiges großes Angebot an talentierten Leuten gibt, die sich für die Branche interessieren und die wir für unser Unternehmen als künftige neue Mitarbeiter begeistern können“, erklärt Alper.

AT ist ein Paradebeispiel für die Innovationskraft des deutschen Mittelstands, mit der ersten smarten Infrarotkamera und dem schnellsten 3D-Sensor in Kombination aus Auflösung und Geschwindigkeit geben die Norddeutschen in ihrer Branche weltweit technologisch den Ton an und generieren inzwischen mehr als die Hälfte des Umsatzes außerhalb Deutschlands. Das gut 50 Mitarbeiter starke Unternehmen verfügt seit jeher über eine sehr globale Kundenbasis und plant, den Umsatzanteil auf dem nordamerikanischen Markt in den nächsten Jahren zu verdoppeln.