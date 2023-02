Die Laserdiodenmodule sind auf einen festen Fokusabstand eingestellt, der werkseitig auf die Kundenanforderungen angepasst werden kann. Verfügbar sind die Laser entweder mit homogener Linienoptik oder mit DOE (Diffraktives optisches Element). Über das DOE lassen sich unter anderem Muster wie Multilinien, Kreuze, Punktmatrizen, Viewfinder oder konzentrische Kreise abbilden.

Das Laserdiodenmodul ist von DC bis 500 kHz digital modulierbar. Optional wird eine positive oder negative analoge Modulation angeboten. Verfügbar sind die Module aktuell mit einer Wellenlänge von 660 nm und einer Ausgangsleistung bis zu 85 mW bei der homogenen Linie und bis zu 65 mW bei Verwendung der DOEs. Das robuste Design und die integrierte elektronische Schutzschaltung ermöglichen einen Einsatz in rauen Industrieumgebungen. Aufbau und elektronische Schutzmaßnahmen schützen die empfindlichen Bauteile vor ESD-Schäden bis zum Level 4 gemäß IEC 61000-4-2. Sein schleppkettenfähiges Kabel macht es zum zuverlässigen Bestandteil in bewegten Systemen.