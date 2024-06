Im April 1974 wurde die Tochtergesellschaft Rittal Österreich gegründet. Damit war das nach Schweden die zweite Auslandsniederlassungen des Unternehmens, das von Rudolph Loh 1961 ins Leben gerufen worden war. Loh gilt als Erfinder des Serienschaltschranks. Seine Idee war es, Gehäuse für elektrische Steuerungen erstmals in Serie zu produzieren und ab Lager auszuliefern.

"Als Teil des deutschen Wirtschaftswunders in den 50er- und 60er-Jahren traf Rudolph Loh damit den Nerv seiner Zeit", sagt Marcus Schellerer, Geschäftsführer von Rittal Österreich. Von den ursprünglich vier einfachen Gehäusetypen ausgehend, entwickelte sich Rittal zum weltweit führenden Systemanbieter für Schaltschränke, Stromverteilung, Klimatisierung, IT-Infrastruktur sowie für Software und Service. Auch in Österreich hat sich der Expansionskurs von Rittal rasch fortgesetzt. Bereits 1979 wurde die Niederlassung in Linz gegründet, 1980 folgte Graz und 1986 schließlich Vorarlberg. Heute werden an diesen vier Standorten, deren Zentral in Wien in der Laxenburger Straße ist, 105 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

Zum 50-Jahr-Jubiläum lud Marcus Schellerer seine Kunden, Partner und Freunde an zwei Locations zum Feiern ein: Am 4. Juni wurde in Vorchdorf in Oberösterreich gefeiert, am 12. Juni im Casino Baden südlich von Wien. Eine Zeitmaschine führte die Gäste beide Male durch die Bühnenshow, die von den Anfängen in Österreich bis in die Zukunft des Schaltschrankbaus reiste. Durch den Abend führte Alexander Goebel: Der Showstar war nur kurz nach Rittal 1975 aus Deutschland nach Österreich gekommen - und ist ebenso wie Rittal gekommen um zu bleiben.

Marcio de Marco, Executive Vice President International Market Management bei Rittal und damit der direkte Draht der österreichischen Tochter in die Zentrale im hessischen Herborn, streute seinen österreichischen Kollegen bei der Feier verbale Rosen: "Rittal ist ein Name in Österreich, der Name ist etwas wert!" De Marco zeigte sich davon überzeugt, dass Rittal Österreich für die Herausforderungen der Zukunft bestens gerüstet ist - und schnitt gemeinsam mit Marcus Schellerer und Alexander Goebel die Torte an.