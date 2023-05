Blicken wir jetzt auf die Messe. Was sind Ihre Erwartungen an die SMART 2023?

Schellerer: Der oberösterreichische Zentralraum ist ein goldener Boden für Industriemessen, ob das eine Intertool oder SMARTAutomation ist. Messen dienen ja der Präsentation von neuen Produkten. Wir werden im Bereich der Automatisierung und Digitalisierung zeigen, was wir können, aber natürlich auch in unserem Kerngeschäft, dem Schaltschrankbau. Schon seit Jahrzehnten prophezeien verschiedene Entwickler das Ende des Schaltschranks. Dezentrale Automatisierungsbaukästen sollen die immer gleichen Aufbauten der Schaltschränke ablösen. Ja, es wird mit Sicherheit Applikationen geben, wo der Schaltschrank verschwindet. Die hat es bereits in der Vergangenheit immer wieder gegeben. Aber jeden Tag kommen genauso neue Anwendungsfelder für den Schaltschrank dazu. Und für Rittal ist es eine sehr spannende Aufgabe diesen Wandel zu begleiten. Bis jetzt hat sich das immer im Gleichgewicht gehalten. Nachdem jetzt doch eine lange Zeit Messen größtenteils digital oder zwar in Präsenz, aber nur in eingeschränktem Umfang stattgefunden hatten, freuen wir uns heuer wieder ganz besonders auf die SMART. Darauf alte und neue Kunden und Bekannte wieder persönlich zu sehen und natürlich auf einen regen Austausch. Wir erwarten eine Vielzahl von interessierten Fachbesuchern aus allen Altersschichten, Hierarchien und Fachbereichen.

Auf welche Highlights dürfen sich die Besucher bei Ihnen am Stand freuen?

Schellerer: Unser heuriges Thema ist „Smarter Schaltschrankbau – digital und automatisiert“. Gemeinsam mit Eplan zeigt Rittal die Optimierung entlang der Wertschöpfungskette sowie Produkte aus der Welt des klassischen Schaltschrankbaus, der Automatisierung, der Energieverteilung und Energieeffizienz. Aber auch top moderne Tools zur Konfiguration und einen Onlineshop, der mehr ist als ein Shop. Da wird Einkaufen zum Erlebnis. Das Highlight in diesem Jahr ist eine von Rittal und Eplan errichtete Werkstattstraße direkt am Messestand, die den Schaltschrankbau vom Engineering bis zur Fertigung zeigt. Sie ist insgesamt 23m lang und umfasst eine Fläche von 110m². Das gab es so auf der Messe SMART noch nie! Der Star in der Werkstattstraße wird sicher der neue Wire Terminal WT C. Er wurde ja auf der SPS im Herbst in Deutschland vorgestellt und wird nun auf der SMART zum ersten Mal dem österreichischen Publikum präsentiert. Besonders spannend ist das Wirehandling System, die liebevoll benannte „Rohrpost“. Lassen Sie sich überraschen, es ist wirklich großartig. Und: Wir haben dazu auf unserem Messestand eine Reihe spannender Vorträge und Live-Vorführungen für Sie vorbereitet!