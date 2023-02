Das organische Wachstum erreichte 18 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Übernahme des Hydraulikgeschäfts von Eaton im August 2021 erhöhte den Umsatz dabei um 786 Mio. EUR. Danfoss konnte in allen Regionen ein hohes Wachstum erzielen. Die Investitionen in Innovation (Forschung & Entwicklung) stiegen um 23 Prozent auf 328 Mio. EUR. Gleichzeitig erreichte das Betriebsergebnis vor akquisitionsbedingten Abschreibungen von Danfoss mit einem EBITA von 969 Mio. EUR und einer EBITA-Marge von 12,8 Prozent den höchsten Stand in der Unternehmensgeschichte. Der Nettogewinn belief sich auf 631 Mio. EUR und stieg damit um 45 Prozent.

„Wir haben noch nie bessere Möglichkeiten für Danfoss gesehen. Unser Ziel ist es, für unsere Kunden der führende Technologiepartner bei der grünen Transformation zu sein und durch Energieeffizienz, niedrige Emissionen und Elektrifizierung die Dekarbonisierung voranzutreiben. Denn die sauberste Energie ist die Energie, die wir nicht verwenden. Unsere Dynamik spiegelt sich deutlich in unseren Jahresergebnissen 2021 wider. Danfoss hat die besten Ergebnisse in seiner Geschichte erzielt, wir befinden uns in einer starken finanziellen Position", sagt Kim Fausing, Präsident & CEO von Danfoss.