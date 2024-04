Bachmann electronic verzeichnete im Jahr 2023 einen neuen Rekordumsatz von 104 Millionen Euro, was einem moderaten Anstieg gegenüber dem Vorjahr (102 Millionen Euro) entspricht. Das gab der Automatisierungsspezialist im Rahmen seines Jahresabschlusses bekannt.

Das Ergebnis erzielte Bachmann trotz der bekannt schwierigen Rahmenbedingungen für den Automatisierungsmarkt. Entgegen dem globalen Trend schlossen die meisten Geschäftsbereiche am Ende sogar mit einem Plus gegenüber den Vorjahren ab.

Für CEO Bernhard Zangerl trugen die konsequente Umsetzung der Strategie sowie die außergewöhnlichen Leistungen der gesamten Belegschaft zum erfolgreichen Abschluss des Geschäftsjahrs 2023 bei. "Wenn die Gewässer unruhig sind, braucht es Stabilität am Steuerrad", so die Devise von Zangerl. Dazu gehört auch die Investition in Forschung & Entwicklung. Diese belief sich im Jahr 2023 auf einen zweistelligen Millionenbetrag. Fortgeführt werden auch die umfangreichen Expansionspläne. Unter anderem wird die Präsenz auf dem US-Markt ausgebaut und das Personal der indischen Niederlassung aufgestockt.

Bachmann reüssiert besonders in Nischenbereichen, die das Unternehmen erfolgreich besetzt hat. Als Weltmarktführer im Bereich der Windkraftautomation hat Bachmann mittlerweile mehr als 150.000 Windkraftanlagen mit Automatisierungskomponenten ausgestattet, das entspricht knapp einem Drittel aller weltweit installierten Windräder. Im Bereich der erneuerbaren Energien automatisierte das Unternehmen bislang unter anderem auch mehr als 6.000 Blockheizkraftwerke. Der maritime Bereich weist bis zu 20.000 automatisierte Schiffs- und Hafenanlagen auf.