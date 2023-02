Das Projekt umfasst den kompletten Ersatz des bestehenden Steuerungssystems durch die aktuelle Bachmann Lösung, sowie die Lieferung einer neuen Software für die Turbinensteuerung. Weiterhin wird jede Turbine mit einem integrierten Condition-Monitoring-System zum Schutz und zur vorausschauenden Instandhaltung der Anlagen nachgerüstet. Ergänzend wird im Windpark auch die Windpower SCADA Technik von Bachmann eingeführt. Diese erlaubt es, den Windpark, wie auch jede einzelne Turbine genaustens im Blick zu behalten und entsprechend auszusteuern. Das Projekt beginnt im ersten Quartal dieses Jahres und wird bis Jahresende abgeschlossen.

„Wir alle sind mit Leidenschaft im Bereich der erneuerbaren Energie tätig. Projekte wie diese zeigen deutlich, dass wir auf dem richtigen Weg sind und wir nicht immer Altes gleich verschrotten müssen, um effizient Energie zu erzeugen. Somit ist unser Retrofit von Bestandsanlage im direkten Sinne Umweltschutz pur“, sagt Brain Hill, General Manager der Bachmann Corporation USA.

„Das Retrofit ist in vielerlei Hinsicht die effizienteste und umweltschonenste Methode um bestehende Anlagen einer Frischzellenkur zu unterziehen. So ist kein Eingriff auf das Fundament oder die Struktur der Windenergieanlage selbst notwendig, die technische Erneuerungen spielen sich im inneren der Anlage ab – also im Gehirn des Systems. Ähnlich wie beim Chiptuning für Autos, bekommt die Anlage so eine neue Lebenszeit, die zudem auch noch mehr Energie als bisher liefert“ so Branchenleiter Gabriel Schwanzer von Bachmann electronic aus Feldkirch.