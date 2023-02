Der Automation Golf Day ist eine Charity-Veranstaltung für sozial benachteiligte Kinder, Jugendliche und Familien in Österreich, initiiert von Mitgliedern der heimischen Automatisierungsindustrie. Bisher konnten rund 105.000 Euro an Spenden direkt an Familien oder gemeinnützige Organisationen übergeben werden. Mit dem Rekordergebnis von 17.000 Euro konnten im vergangenen Jahr zwei Duschrollstühle für ein 9- und 10-jähriges Mädchen angeschafft und das Langzeitprojekt Kinder-, Jugend- und Familientrauerbegleitung unterstützt werden.

Dies ist seit 2014 das primäre Ziel des Automation Golf Day und seines Dachvereins care@automation. Primär ist die Veranstaltung ein gesellschaftliches Ereignis. Natürlich wird auch Golf gespielt, doch in erster Linie geht es um die soziale Hilfsbereitschaft. Darüber hinaus dient das Event auch als Netzwerk-Plattform der Branche. Zwischen den Teilnehmern, aber auch zwischen den Vertretern der unterstützenden Firmen und Institutionen. Das Spektrum an Teilnehmern, Unterstützern und Partnern reicht von Automatisierungsspezialisten über Maschinen- und Anlagenbauern, Produktions- und Fertigungsbetrieben, Automobilherstellern, Zulieferer bis hin zu branchennahen und -fremden Dienstleistern.

Der gemeinnützige Verein care@automation ladet daher alle Unternehmen ein, als Sponsor und Unterstützer beim Automation Golf Day aktiv mitzuwirken. Das fördert nicht nur das soziale Image der Unternehmen, vielleicht wirkt es sich sogar wirtschaftlich aus - auf alle Fälle hilft es den Ärmsten in Not in unserer Gesellschaft.



Alle Infos zu diesem Event finden Sie unter: care.automation-golf-day.at