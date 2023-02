In der Vollversammlung wurde auch die Erweiterung der potenziellen Sponsor-Zielgruppen erweitert. So werden auch IT- und Zulieferbetriebe aus dem Umfeld der Automatisierungs- und Maschinenbauindustrie eingeladen, das größte Golfturnier der Branche zu unterstützen. Erste Sponsoring-Zusagen bestätigen diesen Schritt. Ebenso haben sich bereits nach dem ersten Aufruf zahlreiche treue Unternehmen als „Wiederholungstäter“ in die Sponsorliste eingetragen – darunter auch AUTlook.

„Es wäre wunderbar, wenn wir mit dem Reinerlös des 8. Automation Golf Day die 100.000 Euro an Spendengeldern aus den bisherigen Charity-Turnieren erreichen“, hofft Präsident Erich Kronfuß auf eine erfolgreiche Veranstaltung.

Wie immer kommt das erspielte Geld sozial benachteiligten Kindern, Jugendlichen und Familien zugute. Unter anderem dem Dauerprojekt „Trauerbegleitung für Kinder und Jugendliche“ von Elke Kohl sowie regionalen Projekten in Kärnten.

Anmeldung und weitere Informationen: www.automation-golf-day.at