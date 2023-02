Der beschleunigte technologische Wandel der letzten Jahre hat die Plattform Industrie 4.0 Österreich weiter beflügelt: In der Zwischenzeit zählt die unabhängige Vertretung der digitalen Produktionslandschaft in Österreich rund 70 Mitglieder – darunter die wichtigsten Institutionen und Unternehmen aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft, Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite – und treibt die Digitalisierung in der Alpenrepublik nachhaltig voran. Rund 700 Beteiligte erarbeiten dabei in neun Expertengruppen Handlungsvorschläge zu zentralen Themen – darunter auch die im Vorjahr geschaffene Gruppe Ressourcen- und Energieeffizienz.

„Bereits heute sind digitale Tools und Anwendungen aus der Produktion nicht wegzudenken und die Durchdringung damit wird weiter voranschreiten. Die Plattform Industrie 4.0 Österreich kann mit einem Baum verglichen werden: Wir konnten uns in den vergangenen sieben Jahren fest in Österreich verwurzeln. Wir haben in dieser Zeit ein tragfähiges Astwerk an Experten aus verschiedenen Bereichen aufgebaut, die wichtige Industriethemen vorantreiben. Eine ganz zentrale Stellung wird dabei Nachhaltigkeit einnehmen – in Bezug auf Ressourcen, Arbeitsplätze und Standortpolitik“, führt Plattform Industrie 4.0 Österreich-Geschäftsführer Roland Sommer aus. „Mit Nachdruck werden wir die wesentlichen Themen unserer Zeit mit neu initiierten Projekten weiterverfolgen, damit die heimischen Betriebe im internationalen Wettbewerb am Ball bleiben.“

So konnten in den letzten beiden Jahren wichtige Initiativen und Projekte auf Schiene gebracht werden, darunter folgende: Bei Digital Pioneers können junge Frauen in Theorie und Praxis in technische Berufe hineinschnuppern. Digitale Industrie Verständlich Erklärt (DIVE) soll KMUs Industrie 4.0 näherbringen. Im Zuge von AI for Good wurde ein Leitfaden erstellt, der Erfolgsfaktoren bei der Einführung von Künstlicher Intelligenz zusammenfasst. Im länderübergreifenden Projekt CEUP2030 wurde der Grundstein für die zukünftige Zusammenarbeit hinsichtlich Schlüsseltechnologien im CEE-Raum gelegt.