In den vergangenen Monaten wurden HPC Ladestationen mit regionalem Schwerpunkt in Ostösterreich errichtet, die in den nächsten Wochen in Betrieb gehen, u.a. in Neusiedl, Müllendorf, Wiener Neudorf, Wiener Neustadt und Klagenfurt.

Für den Ausbau des öffentlichen Ladenetzes hat SMATRICS EnBW Standortpartnerschaften mit Handelsketten und Mineralölfirmen abgeschlossen, neue dazu gewonnen und sucht für die Zukunft noch weitere Standortpartner und Grundstücke für die Errichtung von Lade-Hubs.