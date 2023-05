Die Keba-Gruppe ist seit mehr als 55 Jahren Automationsexperte in so unterschiedlichen Bereichen wie Industrie-, Bank-, Logistik- und Energieautomation. Nicht nur das umfangreiche Produktporfolio, das von Steuerungen und Sicherheitstechnik bis hin zur Antriebstechnik für Maschinen und Roboter, Geld- und Paketautomaten sowie Stromladestationen für E-Autos oder auch Heizungssteuerungen reicht, ist ungewöhnlich. Das Unternehmen mit Sitz in Linz, das in 16 Ländern tätig ist, „arbeitet einfach anders“, sagt Martin Schwarz, CSO von Keba Industrial Automation.

Um auf den schnelllebigen Märkten bestehen zu können, hat Keba 2018 ein rollenbasiertes Organisationssystem eingeführt. „Das ermöglicht uns, auf Veränderungen schnell und effizient zu reagieren“, erklärt Martin Schwarz. Was das im Arbeitsalltag konkret heißt? Mehr Freiheit, Vertrauen, aber auch Selbstverantwortung für jede:n Einzelne:n, weniger starre Hierarchien und Prozesse, damit Mitarbeiter:innen ihre Skills optimal einsetzen können. „Während der COVID-19-Pandemie hat diese Agilität in unserer Organisationsform auch dazu beigetragen, dass wir schnell auf die veränderte Situation reagieren konnten. Außerdem ermöglicht uns dieses Modell, Markt- sowie Produktanforderungen sehr zielgerichtet übereinanderzulegen und somit zeitgerecht genau jene Lösungen zu entwickeln, die der Markt benötigt“, so Martin Schwarz.