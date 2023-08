InspectSYS sichert Qualität in der Montage und kann einfach in bestehende Prozesse und Systeme integriert werden. Dabei sind unterschiedliche Anwendungsbereiche möglich. So kann InspectSYS beispielsweise bei der visuellen Endabnahme am Ende manueller Montageprozesse (End of Line) eingesetzt werden. Insbesondere bei komplexen Baugruppen sowie individuellen Varianten unterstützen Monitoring, Statistiken und automatisierte Reports dabei, Fehlerursachen zu identifizieren und nachhaltig zu vermeiden.

Möglich ist ebenfalls eine direkte Integration von InspectSYS in Arbeitsplatzsysteme und einzelne Montagestationen (Inline) für die direkte Identifikation von Bauteilmängeln und falsch verbauten Bauteilen. Durch sofortige Korrektur können somit Ausschuss oder komplexe Nacharbeit konsequent vermieden werden.

In mobiler Ausführung ist InspectSYS der flexible Begleiter für Werker*innen auf dem Shopfloor. Die KI-Technologien und der ortsflexible Einsatz ermöglichen eine schnelle Betriebsbereitschaft und Überwachung von Bestückung oder Zuständen.

InspectSYS richtet sich an Unternehmen in der Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Elektronikfertigung, im Schwermaschinenbau oder in der Herstellung von Medizinischen Geräten. Es kann für die Konfigurations- und Vollständigkeitsprüfung, beim Erkennen von Bauteilmängeln und fehlerhaft verbauten Bauteilen, zur Überwachung von Bestückung oder Zuständen sowie schließlich bei Quality Audits genutzt werden.