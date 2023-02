Weidmüller ist derzeit der einzige Anbieter am Markt, der die Technologie bereits in mehreren Produktreihen anbietet, darunter auch HDC-Einsätze und -Module. Hier lassen sich mit SNAP IN flexible, feindrähtige Leiter von 1 bis 2,5 mm² ohne aufgecrimpte Aderendhülsen schnell und einfach anschließen. Darüber hinaus ist weiterhin die Verwendung von feindrähtigen Leitern mit Aderendhülse und Kunststoffkragen möglich, wobei der Leiterquerschnittsbereich hier von 0,5 mm² bis 2,5 mm² reicht (AWG 20 bis 16). Jede Kontaktstelle der HDC-SNAP IN-Einsätze und -Module ist mit einer Prüfstelle versehen, die Testabgriffe mit einem 2,0-mm-Standardprüfstecker ermöglicht – genau wie dies bereits von Reihenklemmen her bekannt ist. Die festpoligen HDC-HE-SNAP IN-Einsätze sind in den Polzahlen 6, 10, 16 und 24 (Baugröße 3, 4, 6 und 8) lieferbar.

Die Bemessungsspannung nach DIN EN 61984 beträgt 500 V, gemäß UL/CSA liegt sie bei 600 V AC/DC. Der Bemessungsstrom nach DIN EN 61984 beträgt 16 Ampere. Das Kunststoffgehäuse der HDC-HE-SNAP IN-Einsätze besteht aus glasfaserverstärktem Polycarbonat mit dem Isolierstoff PA 66/6. Der Kunststoff ist UL-gelistet, hat die Brennbarkeitsklasse V-0 gemäß UL 94 und ist damit für Bahnanwendungen zugelassen. Die Einsätze können problemlos im Temperaturbereich von –40 °C bis +125 °C eingesetzt werden. Hinzu kommt, dass sie steckkompatibel zu den bestehenden HDC-HE-Einsätzen mit Crimp-, Schraub-, Zugfeder- und PUSH IN-Anschlusstechnik sind. Flexibler geht es nicht.