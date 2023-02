Alle Maschinen und Anlagen einer Fabrik werden zukünftig über eine durchgängige Dateninfrastruktur miteinander verbunden sein. Diese cyber-physischen Systeme können eigenständig im Industrial Internet of Things (IIoT) agieren, in Echtzeit kommunizieren und Produktionsprozesse steuern. Um dies zu ermöglichen, wird ein durchgängiges Netzwerk mit leistungsstarken Datenverbindungen vom Sensor bis in die Cloud benötigt. Dies bringt herkömmliche Ethernet-Systeme an ihre Grenzen. Single Pair Ethernet (SPE) erweitert die Ethernet-Technologie bis in die Sensorik und in die Geräte auf der Feldebene. SPE-Lösungen sind kompakt, flexibel und ermöglichen hohe Reichweiten. Sie erlauben die Erweiterung bestehender Installationen und unterstützen die durchgängige Kommunikation. Anders als herkömmliches Ethernet ist SPE auch auf der Feldebene einsetzbar, denn es ermöglicht Ethernet-Übertragungsgeschwindigkeiten bei Datenleitungen bis 1.000 Meter Länge. Zusammen mit der 5G-Technologie erlaubt SPE eine kontinuierliche IP-Kommunikation zwischen Server und Cloud, und mit einer Power over Data Line (PoDL) können bis zu 60 Watt Leistung in komplexen IIoT-Lösungen bereitgestellt werden.