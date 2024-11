Die Entwicklung dieses Flanschteils forderte Binder heraus. „Eine abgewinkelte Version unseres Flanschteils in Baugröße M5 ist an sich schon eine konstruktive Herausforderung. Dazu kam die Kundenanforderung, die Bauteilabmessung auf max. 7,5 mm x 7,5 mm zu reduzieren, damit möglichst viele Teile nebeneinander auf der Leiterplatte platziert werden können. Dabei stößt man auch an geometrische Grenzen wie Wandstärken und Luft- und Kriechstrecken. Hinzu kommt die Materialauswahl. Für die Flanschteile waren unter anderem neue Kontakte und ein neues Gehäuse notwendig. Auch neue Fertigungshilfsmittel mussten hergestellt werden, um die gewinkelten Flanschteile auch in Serie prozesssicher herstellen zu können. Doch der Aufwand war es wert. Am Ende steht ein erfolgreich realisiertes und qualitativ hochwertiges Bauteil“, erklärt Guido Werner.



Eine weitere Besonderheit: Mit dem bloßen Auge kaum zu erkennen sind die gespreizten Positionierpins, die in der Leiterplatte schon vor dem Verlöten für einen optimalen Verdrehschutz sorgen. Ein anderes Qualitätsmerkmal ist der tieferliegende O-Ring, der eine zuverlässige Abdichtung zum Gehäuse sicherstellt. Der O-Ring wird beim Anschluss des Flanschteils bis zum Anschlag am Gehäuse definiert verdichtet. Dadurch ist eine optimale Dichtwirkung gegeben. Eine Zerstörung des Dichtrings durch zu starkes Anziehen ist somit von vornherein ausgeschlossen.