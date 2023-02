Im vergangenen Jahr hat Weidmüller die Industrial Service Platform „easyConnect“ vorgestellt – ein universeller Zugang zu allen digitalen Angeboten des Unternehmens. Dahinter steckt weit mehr als „ein Account für alle digitalen Dienste von Weidmüller“. Vielmehr verknüpft easyConnect die Weidmüller Produkte mit digitalen Services, wie beispielsweise die Steuerung u-control web mit dem Fernzugriff u-link oder mit verschiedenen Datenvisualisierungsmöglichkeiten. So lassen sich IIoT-Daten mit Tabellen, Dashboards sowie Diagrammen visualisieren oder ein Live-Monitoring über eine sichere Fernzugriffsverbindung durchführen. Das Verwalten und Verbinden von Geräten mit dem Industrial IoT sind dann genauso einfach umsetzbar wie das Organisieren von Geräten nach individueller Asset-Struktur, also in einer Darstellung, die der Logik und Struktur einer kundenspezifischen Industrieanlage entspricht. Auch die Auswertung und Analyse von Maschinendaten mit individuellen Machine-Learning-Modellen sind vorgesehen. Als „Enabler from Data to Value“ unterstützt Weidmüller mit easyConnect seine Kunden von der Datenerfassung und der Vorverarbeitung über die Kommunikation bis hin zur Analyse.

Die IT-Sicherheit spielt bei cloudbasierten Plattformen eine große Rolle. Weidmüller garantiert dafür ein hohes Sicherheitsniveau durch hochmoderne Verschlüsselung von relevanten Datenschichten (z. B. TLS) und das Hosting der Daten bei einem zuverlässigen und zertifizierten SaaS-Anbieter.