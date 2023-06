easyConnect erleichtert für den Anwender alle wesentlichen Schritte – von der Planung über die Installation bis hin zum Betrieb einer Maschine. Für die Planungsphase stehen in easyConnect Konfiguratoren zur Verfügung, mit denen die Hardware entsprechend den Anforderungen der Maschine konfiguriert werden kann. Damit löst easyConnect zukünftig den Weidmüller Configurator (WMC) ab. Dieser musste von Anwendern erst installiert werden. easyConnect macht den Konfigurationsservice webfähig und ermöglicht den Zugriff über die Cloud.

easyConnect bietet auch in der Phase der Installation entscheidende Vorteile. Die Plattform vereinfacht das Handling von Software auf dem Gerät: Gerätekonfiguration und -parametrisierung, die bisher nur an der Maschine selbst ausführbar sind, können zukünftig in easyConnect erstellt und über den Rolloutmanagement-Service aus der Cloud auf alle Geräte verteilt werden. Dank der engen Anbindung an das Betriebssystem u-OS können Apps auf Weidmüller Geräten leicht integriert werden.

Im Betrieb profitieren die Anwender von Datenvisualisierungs-, Fernwartungs- und Analyticsservices. So entwirft AutoML (Automated Machine Learning) beispielsweise intelligente Analysemodelle. Für Anomalieerkennung und vorausschauende Wartung braucht es damit keine tiefgängigen Programmierkenntnisse mehr. Anwender bleiben mit easyConnect flexibel. Sie entscheiden selbst, welche Funktionen von easyConnect sie nutzen wollen und in welchem Umfang. Je nach Bedarf können Funktionen leicht über das Lizenzmanagement zugebucht werden.