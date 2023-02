Switches sind für WAGO essenziell, wie Experte und Technical Manager Stéphane Rey erläutert. Sie bilden das Rückgrat der Digitalisierung. Zum aktuellen Thema startet WAGO eine umfassende Informationskampagne. Eines der Highlights ist das Webinar "Die richtigen Switches für Ihre Netzwerkinfrastruktur", das am 10. Mai auf Deutsch (am 11. Mai auf Französisch) durchgeführt wird und an dem alle Interessierten kostenlos teilnehmen können.

Vorgestellt werden die Vorteile und der Nutzen der Favoriten, der Lean Managed Switches, aber auch der Unmanaged und der Fully Managed Switches, die es ohne grosse IT-Kenntnisse ermöglichen, effiziente Netzwerke aufzubauen.