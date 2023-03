Mit der BirdView-Funktion wird das gesamte Umfeld um ein Fahrzeug oder einer Maschine aus der Vogelperspektive kontrolliert und auf den Geräten GSt-A070 oder GSt-A123 dargestellt. Mehrere Hochleistungskameras werden hierzu am Fahrzeug montiert. Kein Winkel und keine Ecke entgehen dem Blickfeld der Kameras. In Echtzeit werden die Bilder über eine Schnittstelle auf das Steuergerät im Führerhaus übertragen. Jetzt hat der Maschinenführer alles im Blick und kann bei Gefahr sofort eingreifen. Die BirdView-Funktion hebt den Sicherheitsstandard auf den Baustellen erheblich und reduziert die Zahl an Arbeitsunfällen.

Damit das sicherheitsorientierte Assistenz-System reibungslos funktioniert, kommunizieren verschiedene Systeme miteinander. Sie arbeiten Hand in Hand, um Menschen und Objekte zu schützen. Die BirdView-Funktion verknüpft verschiedene Technologien in einem System.Durch die variablen Displaygrößen von 7“ und 12,3“ lässt sich dies auf ein breites Anwendungsfeld übertragen. In der Regel arbeitet das System mit mindestens vier leistungsstarken Kameras, kann aber darüber hinaus auch weitere Kameras problemlos integrieren.

Die Kameras liefern den visuellen Teil der BirdView-Funktion. Außen am Fahrzeug montiert, leisten sie professionelle Arbeit, und liefern trotz starker Vibration hochauflösende Bilder direkt auf das Bediengerät im Führerhaus. Die Kameras besitzen „Fisheye“-Objektive mit einem weiten horizontalen Bildwinkel. Dadurch überschneiden sich die Aufnahmen an den jeweiligen Übergangsstellen, sodass sichergestellt ist, dass alle Personen und alle Objekte im Umfeld erfasst werden.