Planetengetriebe sind die Königsklasse der Getriebe. STÖBER Antriebstechnik zählt seit knapp 40 Jahren zu den Spezialisten in diesem Bereich. Die Komponenten sind kompakt gebaut und können hohe Drehmomente übertragen, weil die Kräfte im Gegensatz zu konventionellen Getrieben auf mehrere Zahnräder verteilt werden. Mit den aktuellen Planetengetrieben bringt der Antriebsspezialist die großen Baugrößen nun in der vierten Generation auf den Markt. Diese lassen sich mit den kompakten Synchron-Servomotoren der Baureihe EZ kombinieren und direkt anbauen. Ohne Adapter ist das Massenträgheitsmoment geringer und der Antrieb dynamischer. Mit den STÖBER Motoradaptern kann der Antriebsspezialist alle geeigneten Fremdmotoren mit der Getriebebaureihe verbinden. Dazu sind die Adapter mit unterschiedlichen Kupplungen sowie in der ServoStop-Variante mit einer integrierten Bremse erhältlich. Mit der extra großen Motorplatte in Large-Ausführung baut der Anwender Motoren mit sehr großer Bauform an. Sofern gewünscht, sind die PH-Getriebe auch mit einer eintreibenden Winkelstufe erhältlich.