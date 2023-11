Schon seit einigen Monaten baut VEGA das Angebot und die Möglichkeiten der Bedientools für Kunden kontinuierlich aus. So ist beispielsweise der Kundenservice bequem von dort erreichbar, wo der Kunde mit dem Gerät arbeitet – über die VEGA Tools-App oder in der Bediensoftware VEGA DTM Collection nur einen Klick entfernt. Auch die Funktion Backup & Restore, die eine Sicherung aller parametrierten Gerätedaten ermöglicht, ist seit dem Frühjahr verfügbar. Mit dem VEGA DataViewer, einem Berechnungsassistenten für komplexe Behälterformen oder der umfangreichen Gerätedokumentation kommen im Oktober jetzt weitere Features hinzu. Denn VEGA macht die frühere kostenpflichtige Vollversion der DTM Collection zum kostenlosen Standard für alle: „Wir wollen unseren Kunden all das zur Verfügung stellen, was sie für die schnelle und einfache Inbetriebnahme, Diagnose und Wartung ihrer Geräte benötigen“, betont Produktmanager Ralf Höll – vollumfänglich und ohne jegliche Zusatzkosten.

Bei der VEGA DTM Collection handelt es sich um ein ganzes Softwarepaket, das viele nützliche Funktionen beinhaltet. Es ermöglicht zum Beispiel die einfache Gerätedokumentation als PDF-Datei zum Abspeichern oder Drucken. Mit dem DataViewer „bieten wir unseren Kunden ein weiteres wertvolles Tool“, erklärt Produktmanager Philipp Ketterer. Die windowsbasierte Software dient zum komfortablen Anzeigen, Analysieren, Verwalten und Archivieren von Feldgerätedaten, die lokal gespeichert werden – beispielsweise Parametrierungen, Messwertaufzeichnungen, Ereignisdaten und Echokurven. Die Daten des DataViewers können bei Bedarf außerdem unkompliziert mit dem Kundenservice geteilt werden. „Das vereinfacht die Analyse erheblich“, so Ralf Höll.