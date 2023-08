Schmachtl bietet neue, kompakte Ultraschallsensoren von Leuze: Die Sensoren der Serien HTU200 und DMU200 sind besonders für Anwendungen in der Verpackungs- und Automobilindustrie geeignet. Sie lösen schwierige Detektions- und Messaufgaben zuverlässig. Per reflektiertem Schallimpuls erfassen sie Objekte unabhängig von ihrer Oberflächenbeschaffenheit. So können selbst glänzende, transparente oder dunkle Oberflächen sowie Flüssigkeiten oder granulare Produkte problemlos detektiert werden. Schmachtl bietet mit der neuen Baureihe von Leuze schaltende und messende Ultraschallsensoren in unterschiedlichen Baugrößen an. Die Betriebsreichweite der Geräte beträgt zwischen 0,1 und 6 Meter. Zudem sind einige Varianten auch mit IO-Link Schnittstelle erhältlich. Anlagenbetreiber finden für jede Anforderung eine passende Lösung.

Bei Schmachtl sind die schaltenden Sensoren der Serie HTU200 von Leuze in insgesamt 20 Varianten erhältlich. So zum Beispiel die kompakten Ultraschallsensoren HTU208, die sich durch eine sehr schmale Bauform (M8 Gewindehülse) auszeichnen. Sie lassen sich auch in sehr engen Produktionsumgebungen montieren. Dank schmaler Schallkeule erfassen die Sensoren auch Füllstände durch sehr kleine Behälteröffnungen. Für eine größere Reichweite gibt es die Taster in dieser Baureihe auch in den Baugrößen M12, M18 und M30.