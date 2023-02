Beide Stromversorgungen überzeugen mit geringer Verlustleistung und wenig Erwärmung. Mithilfe der integrierten Power-Boost-Funktion können große Lastspitzen kurzfristig überbrückt werden. Die beiden Stromversorgungen besitzen einen Weitbereichseingang AC 350-575 V und erlauben darüber hinaus den Parallelbetrieb mit aktivem Lastausgleich. Dank einer für diese Leistungsklasse sehr kompakten Baubreite von nur 55 mm passen die LÜTZE Stromversorgungen - selbst bei beengten Platzverhältnissen - in jeden Schaltschrank.

Die beiden 3-phasigen Stromversorgungen bieten zudem eine deutliche Verbesserung in der Servicefreundlichkeit, so sind die Stromversorgungen gezielt für eine einfache Montage und Wartung optimiert worden. Neben der werkzeugfreien Push-In-Anschlusstechnik verfügen beide über definierte Anschlussklemmen für eine genaue Zuordnung auf Schaltplänen und in EPLAN-Makros. Auch die Montage der Stromversorgungen ist denkbar einfach: sie werden auf DIN-Tragschienen TS35 aufgerastet. An den Frontseiten befinden sich QR-Codes, die direkt auf relevante Gerätedokumente verlinken. Ein weiterer Pluspunkt ist die Remote-Funktion, die es ermöglicht, die Stromversorgungen aus der Ferne (Inhibit) aus- und anzuschalten und somit den Energiebedarf deutlich zu senken. Über einen Statusausgang können Zustandsdaten ausgegeben bzw. abgefragt werden.

Mit ihrem Aluminiumgehäuse sind die LÜTZE Stromversorgungen vor mechanischen Belastungen (IP 20) gut geschützt. Die LÜTZE Compact Stromversorgungen besitzen umfangreiche nationale und internationale Zulassungen, unter anderem CE, UKCA, UL 61010-1 und UL 61010-2-201.