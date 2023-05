drag&bot steht für die einfache Integration von Robotik und Robotiklösungen in das Produktionsumfeld. Der internationale Fachkräftemangel steigert den Bedarf an Automatisierung und Robotik enorm – Tendenz ununterbrochen steigend. Der Fachkräftemangel trifft auch den Bereich Roboter-Programmierung. Die Lösungen von drag&bot versetzen Produktionsmitarbeiter:innen in die Lage – ohne aufwändige Schulungen – eigenständig Roboteranwendungen zu bedienen, Fehler zu beheben und Anpassungen, wie z.B. neue Punkte zu teachen, selbst vorzunehmen.

Die Bedienung von Standard-Industrierobotern ist in der Regel schwierig. Eine Schulung bei einem Roboterhersteller dauert oft mehrere Wochen pro Mitarbeiter:in und schlägt mit mehreren 1000 Euro zu Buche. Die Bedienung jedes Roboters ist anders, d.h. eine Schulung bei Hersteller A hilft nicht, einen Roboter von Hersteller B zu bedienen. In größeren Unternehmen ist eine solche Produktmischung eher die Regel – nicht die Ausnahme. Sprich, hier sind Schulungen extrem zeit- und ressourcenintensiv.

Nicht nur die Bedienung von Industrierobotern will gelernt sein, auch die Integration von Standard-Industrierobotern in Maschinen und Anlagen ist komplex. Häufig dauert es mehr als ein Jahr bis Maschinenbauer Roboter in ihre Produkte integriert haben. Dazu werden oft Programme auf der Roboter-Steuerung vorbereitet, die dann – zusammen mit Parametern – von der übergeordneten Anlagensteuerung aufgerufen werden. Eine Änderung des Roboters-Programms ist in diesem Fall nur in der Programmiersprache des Roboterherstellers möglich, was häufig zu Systembrüchen und Bedienfehlern bei Endkunden führt.

Im Vergleich zu Lösungen von Roboterherstellern ist drag&bot OS nicht nur ein Tool für den Techniker, der die Roboteranwendung einrichtet und initial programmiert, sondern bietet zusätzlich eine anpassbare grafische Oberfläche für den Produktionsmitarbeiter, die ihm alle Möglichkeiten zur Anlagenbedienung eröffnet. Martin Naumann, Co-Founder und CEO der drag and bot GmbH: „Bei unserer Software handelt es sich um einfache, grafische, No-Code-GUI. Die intuitive Bedienung, die HTML5 basiert ist, ist leicht verständlich und kann eigenständig über Tutorials gelernt werden. Die „Programmierung“ eines Roboters erfolgt grafisch über Funktionsbausteine, die per drag&drop – daher der Name – zu einem Ablaufdiagramm zusammengezogen werden können.