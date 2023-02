Die Kooperation der beiden Unternehmen ermöglicht es Elektroplanern und Schaltanlagenbauern beispielsweise, im Schneider Electric Konfigurator erstellte Bauteilelisten, oder Ergebnisse aus der Netzberechnungssoftware Caneco BT SE von ALPI, mit ihren räumlichen und technischen Anforderungen in den Sedotec Schaltanlagen-Konfigurator zu laden. Dort wird die korrekte Dimensionierung der Schaltanlage bestimmt. Da jede manuelle Übertragungsarbeit entfällt, reduziert sich die Fehleranfälligkeit und es entfällt der Zeitaufwand, der für den Anwender bisher durch doppelte Eingaben entstanden ist. Stattdessen stellt das Programm direkt sicher, dass die Lösung umsetzbar ist, also dass die Schaltgeräte in die gewählte Schaltanlage passen und die konfigurierte Anlage der aktuellen Schaltanlagennorm IEC 61439-1&2 entspricht.

Dank der neuen Schnittstelle können Anwender nun die Ergebnisse aus dem Sedotec Konfigurator wieder in die Schneider Software importieren und so beispielsweise in den automatisch erstellten Ausschreibungstext für den Elektroplaner integrieren. Die Stücklisten bilden einen gemeinsamen Warenkorb, sodass der Komplettpreis für die Budgetierung der Anlage direkt ersichtlich ist. Auch der Stromlaufplan für die Schaltanlage kann durch automatische Übergabe an die Software SEE Electrical von IGE+XAO erstellt und die Dokumentation lückenlos an den Gebäudebetreiber übergeben werden. Um die Nachhaltigkeit der Kooperation sicherzustellen, erhalten die Programme regelmäßige, aufeinander abgestimmte Updates. Änderungen an den zugrundeliegenden Regelwerken oder am Produktsortiment werden so direkt einbezogen und berücksichtigt.

Die Impact Company Schneider Electric hat in ihrem Softwareportfolio für Planung, Bau und Betrieb von Niederspannungsschaltanlagen bereits eine ganzheitliche horizontale Datendurchgängigkeit erreicht – von der Netzberechnung über die Konfiguration bis zur Erstellung eines Stromlaufplans. Die Kooperation eröffnet nun neue Möglichkeiten, um die Kombination von Schneider Electric Schaltgeräten und Sedotec Schaltanlagensystemen in diese effiziente Planungsinfrastruktur aufzunehmen.