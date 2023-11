Kompakt, zuverlässig und intuitiv : Softing IT Networks übernimmt die Distribution FiberFox MINI6S+

Jeder Monteur, der mit Glasfasertechnik zu hat, muss auch im Arbeitsalltag Glasfaserkabel verbinden. Dazu sind hochwertige Verbindungsinstrumente, also Spleißgeräte, nötig. Beim Spleißen werden die im Inneren der Kabel liegenden Glasfasern mit dem Spleißgerät punktgenau miteinander verschmolzen. Ab sofort bietet Softing IT Networks den FiberFox MINI6S+ als Spleißgerät in seinem Sortiment an.