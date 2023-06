Während es sich bei erstgenannter um eine druckluftgesteuerte Ausführung handelt, ist die zweitgenannte mit einem Verriegelungsmechanismus ausgestattet. Beide Varianten verfügen weiterhin über umfassende Vorteile wie hohen Durchfluss, geringe Leistungsaufnahme – und verbrauchen beim Schalten des Hauptventils keine Druckluft.

Für pneumatische Anwendungen, die eine langsame Druckluftzufuhr beim Starten und ein schnelles Ablassen der Luft nach dem Stoppen einer Applikation erfordern, sind Softstart-Ventile die erste Wahl. Zugleich müssen diese hohe Anforderungen in Sachen Leistung, Platzbedarf und Energiesparsamkeit erfüllen. Mit der Serie AV-A konnten Anwender bereits auf eine etablierte Lösung zurückgreifen – und profitieren erneut durch den Zusatz um zwei weitere Serien. So erhalten sie zum einen mit der Serie AVA eine druckluftgesteuerte Variante, die dadurch keine elektrische Verdrahtung erfordert und so noch mehr Konstruktionsmöglichkeiten bietet. Zum anderen verfügt die Serie AVL über einen Sperrmechanismus, der für zusätzlichen Schutz der Mitarbeitenden sorgt. Auch die neuen Varianten punkten weiterhin mit einem hohen Durchfluss, geringer Leistungsaufnahme und vielem mehr.