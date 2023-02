Viele Unternehmen mischen ihre Schweißgase selbst aus den Ausgangsgasen zusammen, um Kosten zu sparen und variable Gasgemische zu erzeugen. Beim Metall-Aktivgasschweißen (MAG) wird häufig ein Gasgemisch von Kohlendioxid (CO2) und Argon verwendet. Argon als träges Inertgas ist dabei aufgrund seiner guten Ionisierbarkeit für die Stabilität des Lichtbogens verantwortlich. CO2 als Aktivgas nimmt als reines Gas oder als Mischgaskomponente an der Reaktion teil und beeinflusst maßgeblich das Ergebnis des Schweißprozesses.

smartGAS hat jetzt Sensoren entwickelt (FLOWEVO CO2 in Ar 30 Vol.-% l F3-216307-05000 und FLOWEVO CO2 in Ar 3000 ppm l F3-216305-05000), die den CO2-Anteil in Schweißanlagen messen und damit Rückschlüsse auf die Qualität des Fügeprozesses zulassen, etwa auf das Einbrandverhalten und die Metallurgie des Werkstücks.