In Ergänzung zu den neuen Lösungspaketen erweitert Bosch Rexroth die Smart MechatroniX Plattform zudem durch Partnerschaften. So lassen sich etwa Greifersysteme oder Dispense-Köpfe bestimmter Hersteller besonders schnell mit den Subsystemen Smart Function Kit in Betrieb nehmen, da die spezifischen Parameter bereits vor Auslieferung im System hinterlegt und automatisch von der Software abgerufen werden. Hinsichtlich der nahtlosen Integration vom Smart Flex Effector in Lösungspakete strebt Bosch Rexroth zudem Partnerschaften in den Bereichen Robotik und robotische Peripheriegeräte an.

Analog zur Rexroth Automatisierungsplattform ctrlX AUTOMATION soll auch die Smart MechatroniX Lösungsplattform durch Partnerschaften wachsen, um die Transformation der Automationstechnik auf breiter Basis voranzutreiben. Dank des offenen Systemansatzes von Bosch Rexroth können die Partnerlösungen an den Subsystemen von Smart MechatroniX anknüpfen. Entwicklungskapazitäten für Partner und Kundenprojekte stellt Bosch Rexroth unter anderem im kürzlich eröffneten Kunden- und Innovationszentrum in Ulm bereit. In den dort installierten Laboren entwickeln und testen die Rexroth Ingenieure gemeinsam mit Kunden neue Applikationslösungen, um zügig Optimierungen vornehmen zu können. Zeitgleich entstehen aus diesen Entwicklungspartnerschaften auch kontinuierlich neue Ansätze zur Automatisierung bislang manueller Prozesse.

„Mit Smart MechatroniX setzen wir nicht nur neue Maßstäbe bezüglich Inbetriebnahme und Performance“, kommentiert Dr. Simon Hertenberger, Leiter des Produktbereichs Mechatronik der Business Unit Lineartechnik bei Bosch Rexroth. „Wir ebnen vielmehr den Weg zur modularen Fertigung. Der Smart Flex Effector ermöglicht selbstlernende Produktions- und Montagezellen auf Grundlage der in ihm generierten Datenströme und Algorithmen auf Basis künstlicher Intelligenz. So sind nicht nur deutlich mehr Prozesse automatisierbar, sondern auch solche, die sich kontinuierlich selbst optimieren.“