Die Kombination ermöglicht es Kunden, das generative KI-Modell auszuwählen, das am besten zu ihrem spezifischen Anwendungsfall passt, und dieses schnell und sicher in ihre Software-Anwendungen zu integrieren. Dies macht die Entwicklung von Apps einfacher, schneller und effizienter. Früher mussten Entwickler, die generative KI-Modelle integrieren wollten, sich Zugang verschaffen und speziellen Programmcode schreiben. Mit der neuen Integration von Mendix und Amazon Bedrock können sie dies nun mit wenigen Klicks erledigen. Teams können intelligente, industrietaugliche Anwendungen erstellen – ohne spezielle Programmierkenntnisse – und können mit einer grafischen Oberfläche und simplen Drag-and-Drop-Befehlen arbeiten.

Diese Innovation ermöglicht es Mendix-Kunden generative KI einzusetzen, um damit die Produktivität ihrer Belegschaft zu steigern. So kann ein Fabrikarbeiter beispielsweise schneller auf Dokumentationen von Maschinen zugreifen und Abläufe verständlich grafisch darstellen, ohne selbst eine Datenbank, Handbücher und Aufzeichnungen durchsuchen zu müssen. Eine Ingenieurin könnte generative KI verwenden, um Verbesserungen im Betrieb vorzuschlagen, die die Leistung erhöhen, und Empfehlungen zu bekommen für Anpassungen der Anlage, für deren Wartung oder sogar für Ersatzteile, um insgesamt die Produktivität zu steigern. Kunden müssen keine eigene KI-Infrastruktur aufbauen. Sie können das Potenzial ihrer Unternehmensdaten mit höchstmöglicher Sicherheit und Datenschutz nutzen und behalten dabei die volle Kontrolle über ihre Daten.

Apps können mit generativer KI neue leistungsfähige Funktionen erhalten, die etwa umfangreiche technische oder juristischer Dokumente zusammenfassen oder analysieren sowie Übersetzungen in verschiedene Sprachen und Bilderkennung erledigen. Finanzunternehmen können automatische Betrugserkennung in ihre Software integrieren, während Arbeiter in einer Autofabrik die Qualität in der Fertigung mittels KI-Analyse von Millionen Datenpunkten verbessern können. Anwender können das für ihre Bedürfnisse am besten passende KI-Basismodell in Amazon Bedrock auswählen und es mit nur wenigen Klicks integrieren.