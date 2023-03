Die Sinamics G220 Frequenzumrichter sind dadurch deutlich effizienter was Raumnutzung und Betrieb betrifft und erleichtern das Engineering erheblich. Die neuen Frequenzumrichter sind zudem die ersten Sinamics-Antriebe, die Teil des Siemens Xcelerator-Portfolios sind, der Siemens-weiten Business Plattform für die digitale Transformation. Denn Sinamics G220 Frequenzumrichter sind integraler Bestandteil des TIA-Portals und verfügen über einen digitalen Zwilling in Startdrive, dem Inbetriebnahme-Tool für Antriebe. Damit kann das Verhalten des Antriebs getestet und optimiert werden, bevor die Hardware zur Verfügung steht. Mit dem integrierten Webserver können Inbetriebnahmezeiten zudem deutlich reduziert werden. Die neue Umrichterfamilie ist außerdem mit einem IIoT-Modul ausgestattet. Somit können Sinamics G220 Frequenzumrichter problemlos in Cloud- und Edgeanwendungen integriert werden, was die Transparenz ihrer Anwendungen erhöht. Verfügbarkeiten können somit optimiert und Ausfallzeiten vermieden werden. Im Bereich Cybersicherheit ist der Sinamics G220 standardmäßig mit Security Integrated ausgestattet und bietet sichere Kommunikation, Integritäts- und Authentizitätsprüfung zum Schutz vor manipulierter Firmware sowie User Management & Access Control.

Sinamics G220 Umrichter warten mit einer Reihe von Hardware-Optionen und Softwarefunktionen auf, wodurch sie flexibel auf die jeweilig benötigten Anwendungssfälle angepasst werden können. So ist der Sinamics G220 auch in IP55 erhältlich und es gibt spezielle Beschichtungen für raue Umgebungen. Dank der hochwertigen Komponenten und dem Hardware-Design ist der Antrieb für eine lange Lebensdauer ausgelegt. Beim Thema Safety Integrated erreichen die neuen Fequenzumrichter die nächste Stufe, indem sie die SIL 3 Anforderungen erfüllen. Sinamics G220 eignen sich für alle Industriezweige, insbesondere jedoch für die Bereiche Lebensmittel & Getränke, Pharma, Chemie, Öl & Gas und Marine.