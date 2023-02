Denis Ratz, CEO, zeigte das neue Fördersystem einigen großen und bedeutenden Herstellern von Förderanlagen und Logistiksystemen: „Es ging mir darum, ein Feedback vom Markt zu bekommen,“ sagt Denis Ratz. „Viele potentielle Kunden waren sehr beeindruckt von der Ästhetik des Designs. Ich konnte auch alle Fragen nach Funktionen und Anforderungen beantworten. - Ich war nach diesen Gesprächen mit Geschäftsführern und Technischen Leitern von großen und bekannten Firmen sehr motiviert. - Jetzt sind wir bereit. Wir haben alles fertig und getestet und können liefern.“

Daniele Gambetta, der Partner und Leiter der Technik sagt: „Heute - im Zeitalter von Industrie-4 – kommt der elektronischen Vernetzung eine besondere Bedeutung zu. Das außergewöhnliche Design von Dieter Specht hat mich fasziniert, so dass ich hier als Gesellschafter eingestiegen bin. So ein tolles, effizientes System habe ich bisher in der Fördertechnik noch nicht gesehen. Da ist alles anders, neu, sicherer und besser – und schöner. Wir glauben, dass etwa 80 % aller Güter bis zu 50 Kg, die täglich millionenfach in der ganzen Welt transportiert werden müssen, mit diesem System bedient werden kann.“