Lichtgitter von Pilz stehen in unterschiedlichen Varianten zur Verfügung: Mit einer mechanischen Belastbarkeit von bis zu 50 g und damit hoher Verfügbarkeit kommen die schockresistenten Lichtgitter PSENopt II bevorzugt in rauen Umgebungen zum Einsatz, in denen Vibration oder Kollision vorherrschen, wie etwa bei Verpackungsmaschinen. Mit dem PSENopt II Lichtgitter Typ 3 hält Pilz als einziger Hersteller zudem eine kostengünstige, speziell auf Anwendungen bis PL d nach IEC 61496 abgestimmte Sicherheitslösung bereit. Daneben sind Typ 4 Lichtgitter PSENopt II für Anwendungen bis PL e gemäß IEC 61496 erhältlich, die höchste Anforderung an Finger-, Hand- und Körperschutz erfüllen und in Längen von 150 mm bis 1800 mm verfügbar sind. Für platzkritische Bereiche an Maschinen mit zyklischen Eingriffen können Anwender auf die Lichtgitter PSENopt slim zurückgreifen.