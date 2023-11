BRESSNER Technology, ein führender Systemintegrator, freut sich, die Einführung des Digi TX40 5G-Routers bekannt zu geben, der ab sofort im Sortiment der Netzwerklösungen erhältlich ist. Dieser innovative Mobilfunkrouter wurde speziell für die Anforderungen von Einsatzkräften im öffentlichen Sicherheitsbereich entwickelt und erfüllt höchste Sicherheitsstandards.

Der Digi TX40 5G ist das neueste Produkt in der Suite von Digi, das speziell für anspruchsvolle mobile Anwendungen entwickelt wurde und ab sofort kommerziell verfügbar ist. Dieser Mobilfunkrouter erfüllt nicht nur die strengen US-Regierungssicherheitsstandards nach FIPS 140-2, sondern setzt auch auf Digi TrustFence®, um die Sicherheitskonformität im gesamten Netzwerk zu gewährleisten. Mit seiner modernen 5G/4G LTE-Leistung und einer breiten Palette von fortschrittlichen Funktionen, die die nahtlose Nutzung eines kompletten Fahrzeugnetzwerks ermöglichen, setzt der Digi TX40 5G neue Maßstäbe.

"Die fortschrittliche Technologie, die im Digi TX40 5G integriert ist, stellt einen bedeutenden Fortschritt in der drahtlosen Konnektivität im Bereich der öffentlichen Sicherheit dar und bietet einen außergewöhnlichen Mehrwert für Organisationen jeder Größe und Budgetstruktur", sagt Martin Stiborski, Geschäftsführer bei BRESSNER Technology. "Mit seinen fortschrittlichen Funktionen, seiner robusten Bauweise und den missionsspezifischen Zertifizierungen sind wir stolz darauf, leistungsstarke Lösungen der nächsten Generation für diejenigen anzubieten, die höchste Anforderungen an drahtlose Kommunikation in unternehmenskritischen Einsätzen stellen."