Für ständig aktuelle Daten von Steuerungs- und Schaltanlagen stellt Rittal zudem die neue digitale Schaltplantasche „Rittal ePocket“ vor. Über einen QR-Code am Schaltschrank lässt sich über die gesamte Lebensdauer auf die komplette Maschinen- und Anlagendokumentation inklusive dem jederzeit aktuellen Digitalem Zwilling in der Eplan Cloud zugreifen. Mitarbeiter in Service und Instandhaltung haben so direkt an der Anlage per Smartphone oder Tablet Einblick in die Schaltpläne. Das sichert im Fall der Instandsetzung eine schnelle Auffindbarkeit von Komponenten und eine schnelle Fehlerbehebung.