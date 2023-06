Der Red Dot Design Award zählt zu den größten Designwettbewerben weltweit. Ausgetragen wird der Wettbewerb jährlich in den Disziplinen Product Design, Brands & Communication Design sowie Design Concept. Die X4 Drohne hat sich in der Kategorie Product Design unter 7.900 Anmeldungen aus rund 60 Ländern durchgesetzt.In der Kategorie Drones and Action Cameras ist die X4 das einzige Produkt, das mit einem Red Dot „Best of the Best“ prämiert wurde.