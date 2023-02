Die vier Messkanäle lassen sich beliebig kombinieren. Pro Kanal gibt einen 2,8 Zoll großen Farb-LCD-Touchscreen über den der Bediener, dank der übersichtlichen und einfach zu bedienenden Benutzeroberfläche die Taupunkt- oder Spurenfeuchte in Gasen oder Flüssigkeiten sowie Sauerstoffmessungen direkt vom Kontrollraum aus einrichten und steuern kann. Das Gerät zeigt den Feuchtigkeitsgehalt in ppm, den Taupunkt, O2 in % bzw. ppmV sowie den Analysedruck an. Der Alarmstatus und eine Auswahl von ISO- oder IGT#8-Berechnungen werden ebenfalls für jeden Kanal angezeigt. Die digitalen oder analogen Ausgänge sind vom Benutzer individuell konfigurierbar.

Die Multi-Channel Control Unit ist für den Einsatz mit einer beliebigen Kombination aus dem Prozessfeuchte-Analysator Michell Promet I.S., dem Feuchte in Flüssigkeiten-Analysator Michell Liquidew I.S. und dem Sauerstofftransmitter Ntron Minox-i konzipiert.

Die Einsatzgebiete der Multi-Channel Control Unit sind vielfältig und reichen von der Erdgasförderung sowie –verarbeitung, Gasspeicheranlagen und der Überwachung von Pipelines über die fiskalische Messung von Gas sowie der LNG-Produktion, Verarbeitung und Empfangsterminals bis zu Produktion, Speicherung und Transport von Wasserstoff einschließlich Erdgasinjektion.