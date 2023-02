In der neuen Standardreihe bietet Ruppel Hydraulics Gerotor-Motoren in unterschiedlichen Bauformen für verschiedene Einsatzbereiche. Unterschieden wird hierbei zum Beispiel anhand der Nennverdrängung, die nicht zuletzt unmittelbar mit der Größe des Motors verbunden ist. Sie liegt bei Modellen im Portfolio von Ruppel Hydraulics zwischen 3,5 und 500 ccm/U. Darüber hinaus bietet Ruppel Hydraulics eine Auswahl an Motoren mit einer Drehzahl zwischen 8 und 2450 U/min bzw. mit konstanter Drehzahl als Hochdruckausführung. Das Portfolio umfasst außerdem sowohl Flanschmotoren als auch Radmotoren. Auch in der Ausstattung bietet die von Ruppel Hydraulics angebotene Auswahl an Gerotor-Motoren eine große Variantenvielfalt, wie zum Beispiel Motoren mit Sicherheitsbremse (Fail-Safe-Bremse), Modelle mit Ventiltechnik oder Motoren mit eingebauter Sensortechnik, zum Beispiel einem Drehzahlsensor.

„Wir bei Ruppel Hydraulics sind Spezialisten für individuelle Lösungen und Sonderanfertigungen im Hydraulikbereich“, betont Ruppel. „Mit der neuen Standardreihe Gerotor-Motoren wollen wir unseren Kunden die unkomplizierte Verfügbarkeit von Standard-Motoren für vielfältige Anwendungen gewährleisten. Dank Herstellung in größeren Stückzahlen können wir den Bedarf unserer Kunden zuverlässig bedienen.“