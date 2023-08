Als „Botschafter der Sicherheit“ trägt das Automatisierungs-unternehmen Pilz mit der Pilz Academy seit Jahrzehnten das Wissen rund um Maschinensicherheit in die Welt. Die Tochtergesellschaften von Pilz bieten dafür unter Berücksichtigung der nationalen Gesetzgebung und der Anforderung des jeweiligen Markets lokal entsprechende Trainings an. Die neuen international standardisierten Trainings des „Internationalen Trainingkalenders“ verstärken das bisherige Online-Trainingsangebot von Pilz global: Dafür wurden die bestehenden Präsenztrainigs bei gleichbleibender hohen Qualität als reine Online-Seminare konzipiert. Maschinenhersteller sowie -betreiber können ortsunabhängig digital von dem Know-how der Pilz Experten profitieren – zum Beispiel in Regionen, in denen Pilz kein Präsenz-Trainingsangebot in direkter Nähe zu den Kunden hat. Das kommt auch Unternehmen zugute, die Mitarbeiter an unterschiedlichen Standorten weltweit auf demselben Niveau zu Maschinensicherheit schulen möchten.

Die Seminare des „Internationalen Trainingskalenders“ sind gemäß des Qualifizierungspfades der Pilz Academy in vier Level unterteilt – vom Einführungsniveau bis hin zur Experten-Zertifizierung. Sie vermitteln sowohl Grundlagen der Maschinensicherheit, als auch spezifische Fachkenntnisse über die wesentlichen Sicherheitsanforderungen beispielsweise an Roboterapplikationen. Die Inhalte sind für die Teilnehmer stets up-to-date und werden entsprechend um Änderungen, die nationale oder internationale Normen und Richtlinien der Maschinensicherheit betreffen, aktualisiert. So vermittelt der „Internationale Trainingskalender“ auch wertvolles Anwendungswissen für die funktionale Sicherheit nach der neuen EN ISO 13849-1 sowie EN/IEC 62061. Die Trainings finden in englischer Sprache statt. Das Seminarprogramm wird regelmäßig um neue Trainings erweitert – immer am Puls der Zeit.