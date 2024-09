Für Ingrid Traintinger, Head of Marketing Communications bei Sigmatek, ist die SPS eine wichtige Präsentationsplattform aus Unternehmenssicht: „Die SPS in Nürnberg ist für Sigmatek DIE Automatisierungsfachmesse im deutschsprachigen Raum. Das hat sich auch im letzten Jahr einmal mehr bestätigt. Hier werden technologische Neuheiten präsentiert, hier kommen Besucher mit sehr konkreten Anfragen und Projekten. Zudem wächst der Anteil an internationalen Gästen, sodass die SPS für uns einen großen Stellenwert hat. Auf dem Sigmatek-Messestand stehen wie immer komplette Lösungen im Fokus, die am Puls der Automatisierungstechnik sind. Wir unterstützen Maschinen- und Anlagenbauer mit schlanker Steuerungshardware, viel Safety und Drive, Web-HMIs, wireless Panels mit Safety, vereint in der objektorientierten Engineering-Umgebung LASAL, die jedes Jahr noch intuitiver, einfacher und klüger wird, was die Time-to-Market enorm verkürzt.“