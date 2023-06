Die von PIA Automation jetzt veröffentlichte Maintenance App geht diese wichtigen Themen an und bietet Kunden eine zuverlässige digitale Lösung. Genau wie in Fahrzeugen weist sie frühzeitig auf die nächste reguläre Wartung oder in der zweiten Ausbaustufe auf eine ereignisbezogene Wartung hin – beispielsweise, wenn Einzelkomponenten aufgrund einer erreichten Zykluszahl getauscht werden sollten. Die Maintenance App ist eingebunden in die PIA Industrial App Suite, die bereits viele Kunden nutzen. Die Suite analysiert Qualitäts- und Prozessdaten, um die AnlagenPerformance zu gewährleisten und in der Folge die OEE-Werte zu optimieren. Die Maintenance App ist lokal in der Kundenanlage installiert, läuft browsergestützt und macht es den Anwendern einfach, den Überblick über bevorstehende oder überfällige Wartungsarbeiten ihrer Anlagen zu behalten. Der digitale Wartungsplan umfasst Terminerinnerung, Planung, Anleitung und Dokumentation der Arbeiten an der Anlage. Die digitale Dokumentenablage in einer zentralen Datenbank ist für viele Kunden ein entscheidender Fortschritt im Vergleich zu Papierverkehr.

2024 soll als weiterer Baustein die PIA Customer Service Platform (CSP) an den Start gehen, sie rundet das digitale Service-Portfolio rund um die Industrial App Suite ab. Teil dieses Angebots wird neben einer Anfragefunktion für benötigte Tausch- oder Ersatzteile die Möglichkeit sein, mit dem PIA Kundenservice mit wenigen Mausklicks Kontakt aufzunehmen. So kann der Anlagenbetreiber schnell und einfach Hilfestellung oder Remote-Support anfragen oder sogar Wartungsaufgaben bei PIA beauftragen. Die schnelle, direkte und einfache Kommunikation mit PIA Automation und das digitale Serviceportfolio durch den PIA Customer Service bekommen für Anwender nicht zuletzt im Hinblick auf die zunehmende Komplexität der Anlagen und den Fachkräftemangel einen immer größeren Stellenwert.